Mehrere Straßensperrungen in Nürnberg am Wochenende

Bei diesen Strecken kommt es zu Verkehrssperrungen:



Am Samstagnachmittag (24.02.2018) findet eine Versammlung mit anschließendem Aufzug in Nürnberg statt. Daher ist laut Polizei mit Beeinträchtigungen des Verkehrs ist zu rechnen.Die Auftaktkundgebung beginnt um ungefähr 15.00 Uhr am Aufseßplatz. Gegen 15.30 Uhr folgt ein Aufzug mit zwei Zwischenkundgebungen. Der Aufzug endet voraussichtlich gegen 18.00 Uhr mit der Abschlusskundgebung in der Stephanstraße.Auftaktkundgebung am Aufseßplatz - Karl-Bröger-Straße - Celtisstraße - Hinterm Bahnhof - Köhnstraße - Regensburger Straße(Zwischenkundgebung) - Scharrerstraße (Zwischenkundgebung) - Burgerstraße - StephanstraßeAufgrund des Aufzuges kommt es im Zeitraum von ungefähr 15.00 Uhr bis ungefähr 18.00 Uhr im Bereich der genannten Strecke zu Verkehrssperren und daraus resultierenden Verkehrsbehinderungen.Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit die Aufzugsstrecke und die Versammlungsbereiche ab ungefähr 14.00 Uhr weiträumig zu umfahren.