Mehr Ziele: Airport Nürnberg veröffentlicht Sommerflugplan

Sommerflugplan am Albrecht Dürer Airport Nürnberg startet:



Sommerflugplan: Neue Ziele in Europa, aber auch in Israel



Wie der Flughafen Nürnberg mitteilt, tritt mit dem Beginn der bayerischen Osterferien am 25. März 2018 der Sommerflugplan in Kraft. Mit dem neuen Flugplan sind acht neue Nonstop-Ziele hinzugekommen, insgesamt erreichen Fluggäste von Nürnberg aus inzwischen 68 Ziele ohne Zwischenstopp.Der Schwerpunkt des neuen Sommerflugplans ist Italien: Sechs Städte auf dem Festland sowie auf Sizilien und Sardinien werden angeflogen. Neu hinzugekommen im Sommerflugplan sind außerdem die Ziele Tel Aviv und Dubai.Beliebt sind laut Auskunft des Flughafens wieder die Türkei, Ägypten sowie Griechenland. Daneben erreicht man von Nürnberg aus das korsische Bastia, Lyon in Frankreich sowie das polnische Krakau.Für die Osterferien erwartet der Fughafen bis zu 200.000 Fluggäste, die sich auf 900 Starts und Landungen am Nürnberger Flughafen verteilen werden. Verkehrsstärkster Tag ist voraussichtlich Freitag, der 6. April mit 60 Abflügen. Top Destinationen im Touristikverkehr sind Antalya (42 Abflüge) und Palma de Mallorca (37 Abflüge).Neu ist außerdem die Umsteigeverbindung in Warschau, die sich zu den anderen Umsteigeverbindungen in europäischen Drehkreuzen wie Frankfurt, München, Düsseldorf, Paris, Lyon, Amsterdam, Istanbul, Zürich und Brüssel gesellt.*Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten Links um sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.