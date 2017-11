Massenunfall auf der A3 bei Nürnberg: Lkw kracht in Mittelschutzplanke - Ladung schleudert auf Gegenfahrbahn

A3 ist in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt



Nach einem Massencrash auf der A3 bei Nürnberg ist die Vollsperrung auf der A3 mittlerweile wieder aufgehoben. Am Mittwochmorgen (29.11.2017) ist auf der A 3 bei Nürnberg-Nord (Mittelfranken) ein Lkw durch einen Reifenschaden verunglückt. In der Folge ereigneten sich weitere Unfälle. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war der Sattelzug gegen 06:45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Nord und Behringersdorf in Fahrtrichtung Regensburg unterwegs, als er einen Reifenschaden erlitt. Ein Reifen soll sich gelöst und gegen einen Pkw geflogen sein.Der Lkw kam ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke, die er teilweise bis in die Gegenfahrbahn durchbrach. Die Ladung, zwei Betonklötze, kamen auf der Gegenfahrbahn (Fahrtrichtung Würzburg) zum Liegen. In der Folge ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle. Insgesamt sind bisher mindestens 8 Fahrzeuge in das Unfallgeschehen verwickelt. Von Verletzten ist der Polizei zurzeit nichts bekannt.Die A3 ist in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt. Der Verkehr wird über den Standstreifen vorbeigeleitet. In Fahrtrichtung Regensburg sind der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Auch hier kann der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Ein massives Verkehrschaos mit über zehn Kilometer Stau auf den Autobahnen sowie umliegenden Straßen in Nürnberg war die Folge.Spezialisten der Erlanger Verkehrspolizei nahmen den Sachverhalt auf. Die Vollsperrung auf der A3 wurde mittlerweile wieder aufgehoben.