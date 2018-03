Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert in der Zeit von Montag bis Donnerstag, 19. bis 29. März 2018, die verschlissene Fahrbahndecke der Marktäckerstraße in Schniegling zwischen Holsteiner Straße/Raiffeisenstraße und der Stadtgrenze Fürth. Eine Umleitungsempfehlung für den Durchgangsverkehr ist vor Ort ausgeschildert. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg