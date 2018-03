Mann wirft Messer von Balkon: SEK-Einsatz im Nürnberger Land

Mann schlägt Scheiben seiner Wohnung ein - SEK nimmt ihn fest



Zu einem SEK-Einsatz in Rötenbach an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) ist es am Samstagabend gekommen. Ein 35-jähriger Randalierer, der mehrere Gegenstände von seinem Balkon geworfen hatte, wurde festgenommen.Wie die Polizei berichtet, erreichte die Beamten gegen 17.15 Uhr die Meldung, dass ein Mann in der Mühllach diverse Gegenstände vom Balkon einer Wohnung geworfen hatte. Die eingetroffene Streifenbesatzung der Inspektion Lauf an der Pegnitz fand in diesem Zusammenhang auf der Straße ein Messer und eine Gaskartusche.Der 35-jährige Mann randalierte unterdessen unbeirrt weiter und schlug hierbei sogar mehrere Scheiben der Wohnung ein. Aus diesem Grund wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen, die den Mann letztlich festnahmen.Der 35-Jährige wurde aufgrund diverser Schnittverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und soll im Anschluss an seine Behandlung aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens einer fachärztlichen Betreuung zugeführt werden.In seiner Wohnung fanden Polizeibeamte zwei Schreckschusswaffen und ein verbotenes Messer. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.