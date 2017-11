Mann in Nürnberg brutal niedergeschlagen und ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, soll am 19.11.2017 ein 41-jähriger Mann am Nürnberger Plärrer überfallen und beraubt worden sein. Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg bittet die Bevölkerung um Hinweise. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag mit.Nach Angaben des mutmaßlichen Geschädigten hielt er sich gegen 02:30 Uhr im Bereich des Plärrers auf, als er plötzlich angegriffen und niedergeschlagen wurde. Dabei soll er ohnmächtig geworden sein.Als er nach wenigen Minuten das Bewusstsein wieder erlangt hatte, fehlte ihm aus seiner Geldbörse die EC-Karte. Mit ihr wurde unmittelbar nach dem mutmaßlichen Vorfall mehrfach an einer Postbankfiliale am Nürnberger Plärrer Geld abgehoben, insgesamt mehrere Hundert Euro.Der Geschädigte begab sich in ärztliche Behandlung und musste mehrere Tage stationär versorgt werden. Erst gestern (29.11.2017) konnte er bei der Polizei Anzeige erstatten.Über den oder die Täter ist nichts bekannt. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.