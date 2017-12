Mann entblößt sich am Plärrer in Nürnberg und attackiert Polizisten

Am Donnerstag hat ein Mann in Nürnberg unvermittelt Polizeibeamte angegriffen. Gegen 12.30 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass sich ein Mann am Plärrer entkleidet hatte und anschließend - wieder bekleidet - flüchtete.Eine Streife des Nürnberger Einsatzzuges traf den flüchtigen Mann in der Kohlenhofstraße an. Sofort, als die Beamten den Mann ansprachen, schlug der 68-Jährige auf einen Polizeibeamten ein. Dieser wich dem Faustschlag aus und überwältigte den Mann. Der 68-Jährige wehrte sich jedoch weiter und musste deswegen gefesselt werden.Im weiteren Verlauf griff der Festgenommene die Polizeistreife erneut an. Einem Polizisten trat er auf den Fuß. Der Beamte blieb aber weiterhin dienstfähig.Nachdem der Beschuldigte offensichtlich psychisch verwirrt war, musste er mit Unterstützung weiterer Beamter der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in eine Fachklinik gebracht werden. Dort wird er weiter behandelt.Gegen den Beschuldigten wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.