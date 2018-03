Mann aus Nürnberg vermisst - eventuell ist er mit einem Auto unterwegs

Vermisster 53-Jähriger: Er ist auf Medikamente angewiesen





Beschreibung des Vermissten Dirk E.:



Die Nürnberger Polizei fahndet seit 20.02.2018 nach dem 53-jährigen Dirk E. aus Nürnberg. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass er sich bis 08.03.2018 in Sulzbach-Rosenberg aufgehalten haben soll. Seitdem verliert sich seine Spur völlig. Herr E. benötigt dringend ärztliche Hilfe und ist auf Medikamente angewiesen.Ca. 172 cm groß, normale Figur, kurze braune Haare, unauffällige randlose Brille, bekleidet vermutlich mit dunkelgrauer Kapuzenjacke von Jack Wolfskin, dunkelgrauer Jeans, grauen Sportschuhen, eventuell dunkler Winterjacke.Herr E. ist mit einem weißen 1er-BMW mit den amtlichen Kennzeichen LAU-BE 319 unterwegs.• Wer kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?• Wer hatte Kontakt zu dem Vermissten?• Wem ist sein Auto aufgefallen?Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 oder an jede andere Polizeidienststelle.