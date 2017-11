Mann auf Bahngleisen in Nürnberg: Zug bremst in letzter Sekunde

Zu einem lebensgefährlichen Vorfall kam es am Mittwochabend im Nürnberger Hauptbahnhof. Ein 34-Jähriger lief mehrfach über die Gleise. Der schnellen Reaktion des Triebfahrzeugführers verdankt der Mann vermutlich sein Leben.



Der Zug kam nur wenige Meter vor dem Mann zum Stehen

Die Notfallleitstelle der Bahn informierte die Bundespolizei gegen 17.30 Uhr darüber, dass zwischen dem Haltepunkt Dürrenhof und dem Nürnberger Hauptbahnhof eine Person im Gleis sein soll. Nach sofortiger Streckensperrung suchten mehrere Streifen den Bereich ab, konnten aber zunächst niemanden feststellen. Der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn berichtete den Beamten, dass er seinen Zug nur wenige Meter vor dem Mann abbremsen konnte.



Aufgrund der Beschreibung durch den Lokführer konnten die Einsatzkräfte etwa 30 Minuten später am Bahnsteig des Hauptbahnhofs die gesuchte Person feststellen. Gegen 18.15 Uhr konnten die Gleise wieder freigegeben werden. Durch den Einsatz kam es zu neun Total- und sieben Teilausfällen von Zügen sowie erheblichen Verzögerungen im Bahnverkehr.



Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.