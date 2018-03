Männer randalieren mutwillig an S-Bahn-Station in Mittelfranken

Wie die Polizei berichtet, haben die Laufer Beamten drei Männer festgenommen, die an der S-Bahn-Station Lauf West randaliert haben sollen.Die drei waren am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr von Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie an der S-Bahn-Station mit Schottersteinen um sich warfen.Vor Ort nahmen die Polizeibeamten einen 21-Jährigen und zwei weitere Männer im Alter von 16 und 22 Jahren fest. Die Männer stehen im Verdacht, zwei Scheiben von Infotafeln eingeworfen und das Gehäuse des Fahrausweisautomaten beschädigt zu haben. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 2500 Euro.Die Bundespolizei hat gegen die Steinewerfer ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.