Mädchen schleudern Fahrrad vor Nürnberger U-Bahn: Zeuge mit Glasflasche angegriffen

Am Mittwochnachmittag (10. Januar 2018) haben zwei weibliche Teenager für einen Vorfall in Nürnberg gesorgt. Die beiden Mädchen (13 und 14 Jahre alt) warfen ein fremdes Fahrrad von der Fußgängerbrücke des U-Bahnhofes "Scharfreiterring" in Nürnberg-Langwasser. Die einfahrende U-Bahn erfasste das Fahrrad und zerstörte es. Wie die Nürnberger Verkehrsbetriebe gegenüber der Polizei mitteilten, bestand auch die Gefahr einer Entgleisung des Zuges.Die U-Bahn wurde ebenfalls beschädigt.Ein Zeuge beobachtete die Situation und versuchte die zwei Mädchen anschließend festzuhalten. Die Teenager griffen den Mann an und bewarfen ihn mit einer Glasflasche. Kurz darauf trafen die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg -Süd ein und regelten den Vorfall.Nach bisherigem Ermittlungsstand verletzte sich Niemand bei der Aktion. Alle sich in der U-Bahn befindenden Fahrgäste kamen mit einem Schreck davon. Eine Schätzung des entstandenen Schadens steht noch aus.Die Polizei übergab die zwei Mädchen an ihre Mütter. Die 14-Jährige war betrunken: Gegen sie wird wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr, versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Die 13-Jährige ist noch nicht strafmündig, wird aber der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gemeldet.