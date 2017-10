Mädchen in Nürnberg sexuell missbraucht- Polizei sucht Zeugen

Bereits am Freitag, dem 06.10.2017 missbrauchte ein bisher unbekannter Mann ein Kind in den Nürnberger Pegnitzauen und flüchtete, wie die Polizei mitteilt. Das Nürnberger Fachkommissariat für Sexualdelikte ermittelt seit dem intensiv und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Nach den bisher vorliegenden Ermittlungsergebnissen sowie den Angaben des geschädigten Mädchens fand die Straftat gegen 14:45 Uhr zwischen der Brückenstraße und dem Lederersteg im Wiesengrund statt.



Demzufolge war das Kind auf dem Weg vom Lederersteg in Richtung Reutersbrunnenstraße, als es am Ende des Steges von einem unbekannten Mann zunächst angesprochen und unmittelbar danach festgehalten wurde.



Anschließend zerrte es der Täter auf einem Fußweg unterhalb der Reutersbrunnenstraße in Richtung Brückenstraße einige Meter weiter in ein Gebüsch. Dort nahm er sexuelle Handlungen an dem Kind vor. Anschließend flüchtete er auf dem Fußweg weiter unter der Brücke der Brückenstraße in Richtung Kleinweidenmühle. Das Kind blieb unverletzt und vertraute sich vorbeilaufenden Passanten an. Diese verständigten umgehend die Polizei.



Sofort eingeleitete und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Tatortes blieben leider ohne Erfolg.



Täterbeschreibung:

Zwischen 20 und 28 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kurze braune Haare, sehr schlank bis dünn. Zur Tatzeit bekleidet mit einer grün-schwarzen Jacke, einer hellblauen Jeans mit einem schwarzen Gürtel.



Auffällig war das rechte Auge. Das Augenlid soll etwas verfärbt gewesen sein und nach unten gehangen haben - ähnlich eines abheilenden "Veilchens". Auf einer Hand waren Ziffern notiert, wahrscheinlich mit einem Kugelschreiber. Möglicherweise ist der Täter griechischer Staatsangehöriger.



Die Kripo Nürnberg hat dazu nachfolgende Fragen:



1. Wer hat am Freitag, dem 6. Oktober 2017, gegen 14:30 Uhr ein Mädchen und einen Jungen auf dem Holzspielplatz unterhalb des Westbades gesehen?



2. Wer hat kurz darauf das Mädchen über den Lederersteg in Richtung Reutersbrunnenstraße laufen sehen?



3. Wem fiel ein Mann auf, der am südlichen Ufer der Pegnitz, auf Höhe des Lederersteges, auf einer Bank saß und rauchte?



4. Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Straftat stehen könnten?



5. Wer hat möglicherweise Hilferufe oder Schreie aus dem Wiesengrund wahrgenommen?



6. Wer hat einen Mann nach 14:45 Uhr auf dem südlichen Fußweg des Pegnitzufers in Richtung Kleinweidenmühle laufen sehen, auf den die angegebene Beschreibung passt?



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.