Letzte Klappe für den vierten Franken-Tatort: Crew hat sich verliebt in die Region um Nürnberg

von CHRISTIAN PACK

Am heutigen Freitag fiel im ehemaligen Quelle-Gebäude in Nürnberg die letzte Klappe für den vierten Franken-Tatort "Ich töte niemand". Nach über 20 Drehtagen und fast fünf Wochen Arbeit zog das Team ein positives Fazit. "Wir sind hier wieder mit offene Armen empfangen worden", sagte Produzentin Kirsten Hager.



Nürnberg bleibt wichtigster Standort

In den vergangenen Wochen war an mehreren Orten in in Nürnberg, Erlangen und Umgebungen gedreht worden. Redakteurin Stefanie Heckner betonte, dass sich nicht nur das Autorenteam und Regisseur Max Färberböck speziell in die Region um Nürnberg verliebt hätten. Daher käme es nicht von ungefähr, dass die Stadt in allen Teilen so eine wichtige Rolle einnimmt - und in Zukunft einnehmen wird. "Die Mordkommission braucht einen Platz, von wo aus sie agiert."



Dass die Schauspieler auch beim fünften Tatort in dem Kommissariat im ehemaligen Quelle-Gebäude ermitteln, ist aber eher unwahrscheinlich. Der nächste Teil, verriet Heckner, wird in einer anderen Region Frankens spielen. Wo, wird nicht verraten.



Opfer wurden brutal erschlagen

In "Ich töte niemand" wird in Nürnberg ein Geschwisterpaar tot aufgefunden, während die Mitglieder der Mordkommission Franken die Einweihung von Felix Voss' neuer Nürnberger Wohnung feiern. Die Opfer sind Bruder und Schwester, beide Ende 50, vor vielen Jahren aus Libyen nach Deutschland gekommen. Sie wurden brutal erschlagen. Ihr Ziehsohn, ein beliebter Student, hatte sich zur Tatzeit im Haus der Opfer aufgehalten und ist seither verschwunden.



Tage später stirbt ein Kollege der Nürnberger Polizei während einer Autofahrt an einer fatalen Wechselwirkung von Medikamenten. Ein am Tatort gefundenes Indiz führt den Mord an den beiden Geschwistern und den toten Kollegen zusammen.



Bewährtes Team der Mordkommission Franken

Die Dreharbeiten zum vierten Franken-Tatort hatten Anfang September in Mittelfranken begonnen. Erneut versucht das bewährte Team um Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel), Felix Voss (Fabian Hinrichs), Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid), Sebastian Fleischer (Andreas Leopold Schadt) und Michael Schatz (Matthias Egersdörfer) den Fall zu lösen. Der Sendetermin ist für den Frühsommer 2018 geplant.



Einen ausführlichen Bericht über den letzten Tag am Filmset lesen Sie in Kürze hier auf unserem Portal.