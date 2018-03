Toter Lkw-Fahrer an der A9: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Aktualisierung 19.03.2018, 10:51 Uhr: Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Beamten der Mordkommission Schwabach davon aus, dass dem Tod des Fernfahrers (46) ein Streit zwischen mehreren Lkw-Fahrern vorausging. Unter dringendem Tatverdacht nahmen die Ermittler bereits in den Abendstunden des Sonntags drei osteuropäische Fernfahrer fest.



Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen die drei festgenommenen Männer. Sie werden im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.



Auf einem Rastplatz an der A9 bei Nürnberg wurden am Sonntag ein Toter und ein Verletzter gefunden. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken bestätigte, handelt es sich bei dem Toten um einen 46-jährigen Lkw-Fahrer. Er lag mit schweren Verletzungen - unter anderem am Kopf - neben seinem Lkw.



Toter unter anderem mit Kopfverletzungen

Autofahrer fanden die Leiche mit Kopfverletzungen und verständigten gegen 8.30 Uhr die Polizei.Die Beamten fuhren direkt zu dem Rastplatz Brunn auf der A9 in Fahrtrichtung München. Vor Ort fanden die Beamten den toten Mann, der neben einem Lkw lag. Der Notarzt konnte auch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Im Führerhaus eines anderen Lastkraftwagens wurde ein weiterer verletzter Mann (36) gefunden, der in ein Krankenhaus gebracht wurde. Er war noch ansprechbar, hatte aber starke Verletzungen. Ob er der Fahrer des Lkws ist, in dem er gefunden wurde, ist noch nicht klar.



Mordkommission ermittelt

Weiterhin unklar ist, was sich genau an dem Rastplatz abgespielt hat. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und geht von einem Gewaltverbrechen aus. Der Tathergang ist noch völlig unklar - derzeit laufen noch die Befragungen unter den weiteren Lkw-Fahrern auf dem Rastplatz. Eine Obduktion der Leiche ist angefragt. Ein Ergebnis wird in den nächsten Tagen erwartet. Es wird nicht von einem Suizid ausgegangen.



Etwaige Zeugen des bislang unbekannten Tatablaufs werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.