Lebensgefährlich verletzt: Frau von Nürnberger Straßenbahn erfasst - Zeugen gesucht

Eine 63-jährige Frau erlitt am Freitag bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Nürnberger Dokumentationszentrum lebensgefährliche Verletzungen. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen des Vorfalls.Die Frau überquerte gegen 15.30 Uhr den Gleisbereich an der Haltestelle Doku-Zentrum und wurde hierbei von einer aus Richtung Dutzendteich kommenden Straßenbahn erfasst. Sie zog sich bei der Kollision schwere Kopfverletzungen zu und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Verkehrspolizei Nürnberg geführt. Die Beamten suchen in diesem Zusammenhang nach Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 bei der Verkehrspolizei Nürnberg melden.