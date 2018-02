?laut! Forum Live? für Jugendliche und junge Erwachsene

Zum nächsten ?laut! Forum Live? lädt das Jugendamt der Stadt Nürnberg ein am Dienstag, 20. Februar 2018, um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) in der Luise ? the Cultfactory, Scharrerstraße 15. Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 27 Jahren haben an diesem Abend die Möglichkeit, sich mit Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly auszutauschen, ihre Anliegen und Ideen vorzustellen oder ganz einfach über die Stadtpolitik zu plaudern.

Nach Einlass und Begrüßung der Gäste ab 17 Uhr eröffnet das ?laut! Forum Live? um 18 Uhr mit einer Filmpräsentation. Ab 18.30 Uhr geht der Oberbürgermeister von Tisch zu Tisch und beantwortet die Fragen der Jugendlichen. Auch Politikerinnen und Politiker führen Gespräche mit den Teilnehmenden. Um 19.30 Uhr gibt es zum Ausklang Kulinarisches von ?Männer am Herd?.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.laut-nuernberg.de oder Facebook laut-nuernberg.de. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg