Kreis Fürth: Totgefahren und liegen gelassen - Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer

Am Montagabend gegen 20.00 Uhr entdeckten Passanten einen auf der Fahrbahn der Mühlstraße liegenden Mann. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der 56-jährige Mann wies schwere Verletzungen auf, so die Polizei.



Der in Stein bei Nürnberg entdeckte Tote ist offenbar von einem Auto überfahren worden, der Fahrer danach geflüchtet. Entsprechende Hinweise hätten sich inzwischen verdichtet, berichtete die Polizei am Dienstag. Ermittler hätten nämlich unweit der Unfallstelle ein Tagesfahrlicht entdeckt, das möglicherweise bei der Kollision herausgebrochen sei.



Tagesfahrlicht bei Unfall verloren?



Die Kripo fahnde inzwischen nach einem Wagen mit beschädigter Frontpartie, an dem ein Tagesfahrlicht fehle. Sie erhoffe sich dabei auch Hinweise aus Werkstätten in der Region; wo immer Autos mit fehlendem Tagesfahrlicht auftauchten, sollten sich die Werkstätten bei der Polizei melden. Die ermittelnden Beamten der Fürther Verkehrspolizei fanden an der Unglücksstelle ein offenbar nachträglich an ein Fahrzeug verbautes, längliches Tagfahrlicht mit schwarzer Umrandung (Breite circa 15 cm, Höhe circa 3 cm) sowie diverse schwarze Kunststoffteile. Bilder des Tagfahrlichts finden Sie ganz oben am Anfang dieses Artikels.



Die am heutigen Tage (13.02.2018) durchgeführte Obduktion ergab, dass der 56-Jährige aufgrund schwerster Verletzungen am Kopf- und Thoraxbereich zu Tode kam. Es ist davon auszugehen, dass der Mann von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst wurde und vermutlich sofort verstarb.



Der 56-Jährige stamme aus Mittelfranken, nicht aber aus Stein. Seine Kleidung lasse vermuten, dass er dem Obdachlosenmilieu zuzurechnen sein. Genauere Informationen fehlten der Polizei allerdings noch. Als Unfallzeitpunkt vermutet sie den frühen Montagabend. Schätzungsweise eine halbe Stunde später sei er in einem Gewerbegebiet von Stein gefunden worden. Der Tote habe mitten auf der Straße gelegen.



Laut Polizei war die Mühlstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Klärung des möglichen Unfallhergangs beauftragt.





Polizei sucht Zeugen: Auch Werkstätten sollen sich melden



Die Verkehrspolizei Fürth bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Die Polizei sucht Zeugen, welche im Zeitraum von

19:30 Uhr bis 20.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen oder Personen festgestellt haben, die im weiteren Bereich der Mühlstraße möglicherweise unter Schock standen oder sich sonst auffällig verhalten haben. Sollten Sie ein Fahrzeug bemerkt haben, welches seit Montagabend Beschädigungen im Frontbereich oder ein fehlendes Tagfahrlicht aufweist, setzen Sie sich mit der Verkehrspolizei Fürth unter der Telefonnummer 0911/9739970 in Verbindung. Auch Werkstätten, die heute oder in den folgenden Tagen entsprechende Reparaturaufträge erhalten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

mit dpa