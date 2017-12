Ladendieb lässt in Nürnberg Ausweis am Tatort zurück

Am Dienstagnachmittag wurde in einem Elektronikmarkt in der Virnsberger Straße in Nürnberg ein Ladendieb beobachtet. Er konnte flüchten, lies jedoch eine Tasche mit seinem Ausweis zurück, wie die Polizei berichtet.



Gegen 16:30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv, wie der zunächst unbekannte Mann mehrere Speicherkarten im Wert von etwa 1500 Euro in einer Kartonrolle versteckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Als der Detektiv den mutmaßlichen Dieb im Eingangsbereich des Marktes ansprach, schubste dieser den Detektiv weg und versuchte, zu fliehen. Der packte den jungen Mann jedoch an seiner Jacke und wollte ihn festhalten. Dabei entledigte sich der Täter seiner Jacke und ließ auch das Diebesgut und eine Umhängetasche fallen, in der sich sein Ausweis befand. Als der Ladendetektiv in der Hand des mutmaßlichen Diebes ein Taschenmesser sah, ließ er von ihm ab und der Täter konnte flüchten.



Den 21-jährigen Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen.