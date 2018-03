Kulturladen in Röthenbach fertig saniert

Der Kulturladen in Röthenbach samt Uhrenturm erstrahlt in neuem Glanz: Das städtische Hochbauamt hat die Einrichtung für rund 1,5 Millionen Euro saniert. Das denkmalgeschützte ehemalige Schulgebäude in der Röthenbacher Hauptstraße 74 besteht aus einem 1877 errichteten Vorderhaus mit Uhrenturm und einem 1907 ergänzten Hinterhaus, das über ein Zwischengebäude mit dem Vorderhaus verbunden ist.

Die Sanierung des Kulturladens erfolgte von 2012 bis 2018 in drei Schritten. Zunächst ist der Veranstaltungsraum mit Freischankfläche in das Erdgeschoss des Hintergebäudes verlegt, das Gebäude brandschutztechnisch saniert und mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet worden. Der neue Veranstaltungsraum fasst 100 Personen mit Bühnenbereich. Der Kulturladen bietet ein vielfältiges Angebot von Ausstellungen, Musik- und Kleinkunstabenden sowie Informations- und Bildungsveranstaltungen an.

Ab 2014 fand die Dachsanierung des Hinterhauses statt. Die bei Voruntersuchungen festgestellten Mängel und Schäden in der Konstruktion ? Verschiebungen und Feuchtigkeit am Dachstuhl ? konnten durch statische Sicherung und Korrektur der Holzbauteile denkmalgerecht behoben werden. Außerdem ertüchtigten die Baufirmen das Dachgeschoss gemäß Brandschutzauflagen, dämmten die oberste Geschossdecke und deckten das Dach neu ein.

Mit der Dachsanierung des Vorderhauses wurde 2016 begonnen. Auch in diesem Teil des Gebäudes musste die Dachkonstruktion erneuert werden. Zusätzlich restaurierte man die Fenster denkmalgerecht oder ließ diese nach historischem Vorbild fertigen. Die Dachdeckung entspricht wieder der bauzeitlichen Schieferdeckung, Brandschutzauflagen und eine Dämmung des Dachs wurden umgesetzt.

Für diese Arbeiten musste der Uhrenturm, der aus einer offenen Säulenkonstruktion aus Gusseisen, Uhrwerk, vier Zifferblättern und einer Glocke besteht, vom Dach gehoben werden. So konnten die Guss-Säulen und Ornamentik gereinigt, ein Korrosionsschutz aufgetragen, eine neue Deckbeschichtung angebracht sowie die Grundplatte erneuert werden. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege bewilligte einen Zuschuss von insgesamt 10 000 Euro. Nach Abschluss der Sanierung ziert nun der Uhrenturm mit eingehängter Glocke wieder das Gebäude. maj

