Krankenhausreif getreten: Schlägerquartett in Nürnberg festgenommen

Wie im Januar bereits berichtet, sollen vier zum damaligen Zeitpunkt unbekannte Täter im Nürnberger U-Bahnhof Maffeiplatz einen 20-jährigen Mann zusammengeschlagen haben. Die Nürnberger Mordkommission ermittelte nun vier Tatverdächtige.Der 20-Jährige stand zusammen mit einem Bekannten gegen 05:15 Uhr am Bahnsteig des U-Bahnhofes. Es näherten sich vier unbekannte Männer, die nach Angaben des Begleiters plötzlich auf den 20-Jährigen einschlugen. Selbst als der Geschädigte auf dem Boden lag, schlugen und traten sie auf den Mann ein. Anschließend flüchtete das Quartett in unbekannte Richtung.Der Verletzte musste mit Frakturen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth richteten sich die Ermittlungen schon sehr bald gegen ein Quartett, das nach Auswertung vorhandenen Videomaterials identifiziert worden war. Auf Antrag erließ ein Ermittlungsrichter Ende Januar Haftbefehl gegen vier Beschuldigte im Alter zwischen 19 und 25 Jahren.Im Laufe der darauffolgenden Wochen gelang es, alle vier Beschuldigten festzunehmen und in eine Justizvollzugsanstalt zu bringen. Teilweise legten sie Geständnisse ab. Gegen sie wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.