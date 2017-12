Konzertreihe "Disney in Concert" kommt nach Nürnberg

Über 70.000 Menschen besuchten die letzte "Disney in Concert"-Tour - in diesem Jahr wurde die Konzertreihe um die Show "Magic Moments" erweitert. Das Konzert vereint die schönsten Momente aus 80 Jahren Filmgeschichte. Die beliebtesten Disney-Songs werden von großen Solisten, wie Gil Ofarim - der derzeit in der RTL Show "Lets Dance" zu sehen ist und in den 90er Jahren mit seinem Lied "Round'n'Round (it goes)" großen Erfolg feierte. Außerdem wurden der Schwede Anton Zetterholm für die Show bestätigt, der 2008 für die Hauptrolle im Disney Musical "Tarzan" auf der Bühne stand. Begleitet werden die Solisten vom Hollywood-Sound-Orchester.



"Disney in Concert": Show kommt im Dezember nach Nürnberg

Die Konzertreihe "Disney in Concert - Magig Moments" legt auch in Franken einen Stopp ein: Am 14. Dezember stehen die Musiker in der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg auf der Bühne. Von den Klassikern bis zu neuen Filmhits präsentiert die Show eine vielfältige Mischung der beliebtesten Disney Filme. Parallel zur Musik werden auf einer Leinwand Filmausschnitte gezeigt.



Aufgrund des großen Erfolgs der Konzertreihe stehen bereits Konzerttermine für eine neue "Disney in Concert"-Reihe fest. Am 19. Dezember 2018 steht das Hollywood-Sound-Orchester sowie bekannte Topsolisten im Rahmen der Tournee 2018/2019 die Show "Wonderful Worlds" auf der Bühne der Arena Nürnberger Versicherung.