Kontrollgerät für Ruhezeiten manipuliert: Lkw-Fahrer in Nürnberg erwischt

Spezialisten der Nürnberger Verkehrspolizei führten am Mittwochnachmittag (19.07.2017) eine Kontrolle des Schwerlastverkehrs durch. Bei einem ausländischen Sattelzug deckten sie eine gravierende Manipulation auf.



Die Beamten hielten den in der Türkei zugelassenen Lkw um 16:00 Uhr in der Äußeren Bayreuther Straße an. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Manipulation am digitalen Kontrollgerät.



Wie die Polizei berichtet, kommte im Weiteren eine eingebaute Manipulationseinheit und weitere technische Vorrichtungen festgestellt werden. Diese verhindern die ordnungsgemäße Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten. Durch kontrollierende Beamte kann somit nicht mehr das Einhalten der vorgeschriebenen Ruhezeiten überprüft werden. Es ist möglich mit dem Lkw zu fahren, obwohl vom Kontrollgerät eine Ruhezeit registriert wird.



Die eingebauten Manipulationseinheiten wurden ausgebaut und sichergestellt. Für den festgestellten Verstoß nach dem Fahrpersonalgesetz erfolgte die Festsetzung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 25.000 Euro. Der 38-jährige Fahrer darf seine Fahrt erst nach Begleichung der Sicherheitsleistung und der angefallenen Reparaturrechnung wieder fortsetzen.