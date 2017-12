1 / 1

Blick auf das Polizeipräsidium Mittelfranken, aufgenommen am 18.06.2014 in Nürnberg (Bayern). Viele Behördengebäude in Bayern sind in einem schlechten Zustand. Die Kosten für die teils dringenden Instandsetzung belaufen sich auf mehr als 826 Millionen Euro. Das geht aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine schriftliche Anfrage der Landtags-SPD hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt. Foto: Daniel Karmann/dpa