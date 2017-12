Kaputte Gebäude der Polizei in Bayern - 826.000.000 Euro für Sanierungen

Viele Gebäude und Dienststellen der Polizei in Bayern sind in einem schlechten Zustand. Die Kosten für die teils dringenden Instandsetzungen belaufen sich auf mehr als 826 Millionen Euro.



Das geht aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine schriftliche Anfrage der Landtags-SPD hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.



Das Innenministerium listet bei den bereits begonnenen Maßnahmen für die einzelnen Gebäude in allen Regierungsbezirken auf mehreren Seiten unter anderem Brandschutz, Gebäudedämmung und Fassadensanierungen auf.



Allein die Sanierung der Nürnberger Bereitschaftspolizei kostet 120 Millionen Euro



Während die meisten Posten Kosten im fünf- bis sechsstelligen Bereich nach sich ziehen, schlägt die Sanierung der Bereitschaftspolizei in Nürnberg sogleich mit 120 Millionen Euro zu Buche. Ebenso viel ist für die Erneuerung der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn veranschlagt. Die beiden notwendigen Generalsanierungen sind laut Ministerium nur "langfristig in Abschnitten finanzierbar".