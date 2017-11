Junger Mann wird in Nürnberg angefahren - 20 Gaffer behindern Einsatzkräfte

Am Donnerstagabend kam es in der Wölckernstraße in Nürnberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fußgänger wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei berichtet.Um 20:45 Uhr überquerte ein 24-jähriger Fußgänger die Fahrbahn. Ein Fahrzeugführer hielt zu diesem Zweck und ließ den Fußgänger passieren. Der 47-jährige Fahrer eines nachfolgenden Autos überholte das wartende Fahrzeug und erfasste den Fußgänger.Der Fußgänger wurde durch den Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Nürnberger Krankenhaus gefahren.Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd wurde bei den Erstmaßnahmen von ca. 20 unbeteiligten Schaulustigen so stark behindert, dass weitere Unterstützungskräfte der PI Ergänzungsdienste notwendig waren, um die Situation zu beruhigen und eine polizeiliche Unfallaufnahme zu ermöglichen. Erst dann war eine störungsfreie Sachbearbeitung möglich.Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Gutachter hinzugezogen. Am Mercedes des 47-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.