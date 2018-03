Jetzt auch geschlechtsneutrale Bayernhymne? Gleichstellungsbeauftragte fordert Anpassung

Deshalb soll die Bayernhymne geschlechtsneutral umgeschrieben werden





Nach der Debatte über eine geschlechtsneutrale Nationalhymne fordert jetzt eine Fränkin aus Nürnberg das Gleiche für die Bayernhymne. Die Nürnbergerin Anja Wirkner ist Gleichstellungsbeauftragte und äußert ihre Kritik und ihren Vorschlag für die neue Bayernhymne erstmals in einem Interview mit Antenne Bayern.Die Bayernhymne besteht mit ihrem jetzigem Text schon seit 1980, nachdem sie von Franz Josef Strauß bekannt gegeben wurde. Die Melodie der Hymne gibt es sogar schon sei 1860, Komponist war Konrad Max Kunz. Der Münchner Merkur zitiert aus dem Radiointerview mit Anja Winkler: "Naja, das ist die einzig logische Konsequenz, wenn wir unsere Nationalhymne endlich geschlechtergerecht umformulieren, dann muss es auch die Bayern-Hymne sein" Die Idee, die Bayernhymne zu ändern, kam demnach nach der Debatte um die Änderung der Nationalhymne.So wie es bei der Nationalhymne einen Vorschlag für die geänderten Strophen gibt, hat sich die Nürnbergerin auch eine neue geschlechtsneutrale Fassung für die Bayernhymne überlegt. In der ersten Strophe soll Vaterland zu Heimatland werden und auch Bayerinnen hinzugefügt werden. Die geänderte Fassung würde folgendermaßen aussehen:Gott mit dir, du Land derGott mit dir, du Land der Bayerndeutsche Erde,deutsche Erde,Über deinen weiten Gauenruhe Seine Segenshand!|: Er behüte deine Fluren,schirme deiner Städte BauUnd erhalte dir die FarbenSeines Himmels, weiß und blau! :|Die Nürnbergerin will etwas in der bayrischen Gleichstellungspolitik erreichen und mit ihrem Vorschlag auch einen Wandel in der Gesellschaft herbeiführen. Dazu sagt sie: "Bewusstseinswandel passiert eben auch durch Sprache oder gerade durch Sprache".Gott mit dir, dem Bayernvolke,dass wir, uns'rerwert,dass wir, uns'rerwert,fest in Eintracht und in Friedenbauen uns"res Glückes Herd!|: Dass mit Deutschlands|: Dass mit Deutschlandseinig uns ein jeder schauund den alten Ruhm bewähreunser Banner, weiß und blau! :|Die Forderung, dass die Nationalhymne aus Gender-Gründen geändert wird, kam von der Frauenbeauftragten Kristin Rose-Möhring. Wie auch in der Bayernhymne sollte "Vaterland" durch "Heimatland"ersetzt werden. "Brüderlich mit Herz und Hand" würde geschlechtsneutral "couragiert mit Herz und Hand" lauten.Nach dem Gespräch hat Antenne Bayern ihre Hörer und Hörerinnen gefragt, ob sie für oder gegen eine Änderung der Bayernhymne sind. Das Ergebnis war sehr eindeutig. 96,8 Prozent haben für Nein gestimmt. Nur 2,7 Prozent waren für Ja.