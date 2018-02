Ins Gleisbett gestürzt: Betrunkener legt Nürnberger Hauptbahnhof lahm

Der 24-Jährige hatte sich am Samstagmorgen derart betrunken, dass er das Gleichgewicht verlor und auf die Schienen stürzte.



Die Notfallleitstelle der Bahn informierte die Bundespolizei gegen vier Uhr darüber, dass am Bahnsteig 12 des Nürnberger Hauptbahnhofs ein Mann auf die Gleise gefallen sein soll. Nur kurze Zeit später fand ihn die Streife im Gleisbett liegend auf.



Die Bundespolizisten stellten fest, dass der Betrunkene zwar ansprechbar, aber nicht mehr in der Lage war, den Gefahrenbereich selbstständig zu verlassen. Nachdem der 24-Jährige aus dem Gleisbereich geborgen worden war, wurde er mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.