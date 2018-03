?Innovationspreis Ehrenamt? für Nürnberger Projekt

Sozialministerin Emilia Müller hat bei einem Festakt in München am Dienstag, 13. März 2018, zum zweiten Mal nach 2016 die ?Bayerischen Innovationspreise Ehrenamt? vergeben. Unter den Gewinnern in der Kategorie ?Ideen? ist auch das Konzept ?Engagement to go ? Junges Engagement? des Referats für Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg.

Die Aktionen von ?Engagement to go? sollen vor allem junge Menschen für ehrenamtliches Engagement begeistern. Aber auch Initiativen und Vereine sollen dabei unterstützt werden, für junge Menschen besonders geeignete Formen des Engagements zu entwickeln. Die Stadt und viele Partner wollen dorthin gehen, wo junge Menschen zusammenkommen. Bei entsprechenden Großveranstaltungen sollen sie über eine Plattform verschiedener Träger Informationen erhalten, welches Ehrenamt zu ihnen passt.

Die Stadt Nürnberg versteht freiwilliges Engagement als eine hervorragende ?Schule für Demokratie? ? unter dem Motto ?Demokratie stärken: Mitmachen und teilhaben! Antworten aus dem Ehrenamt.? war der Innovationspreis Ehrenamt ausgeschrieben. Aus der Würdigung von Sozialministerin Emilia Müller: ?Mit der Idee ?Engagement to go? spricht die Stadt auf zeitgemäße Weise junge Menschen an. Das hat die Jury überzeugt. Ich freue mich, dass ich diese Idee mit dem Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt 2018 in Höhe von 3 000 Euro auszeichnen kann.? Aus über 250 Bewerbungen wählte eine unabhängige Jury elf Preisträger aus. Sechs Preisträger erhalten jeweils 10 000 Euro in der Kategorie ?Innovative Projekte?. In der Kategorie ?Neue Ideen? wurden fünf Preisträger ermittelt, die je 3 000 Euro erhalten. boe

Staatssekretär Johannes Hintersberger, Paloma Lang und Uli Glaser (Sozialreferat Stadt Nürnberg, Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement) und Sozialministerin Emilia Müller (von links) bei der Verleihung der Bayerischen Innovationspreise Ehrenamt im Schloss Nymphenburg in München.

Moderatorin Melitta Varlam (Bayerischer Rundfunk), Uli Glaser und Paloma Lang (Sozialreferat Stadt Nürnberg, Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement), Staatssekretär Johannes Hintersberger und Sozialministerin Emilia Müller bei der Verleihung der Bayerischen Innovationspreise Ehrenamt im Schloss Nymphenburg in München.

