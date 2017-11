Holzofen in Nürnberger Reihenhaus fing Feuer - 19-Jährige verletzt

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen hielt sich eine 19-Jährige gegen 19.45 Uhr in dem Anwesen in der Flachsröststraße auf, schürte einen Holzofen an und verließ für kurze Zeit das Zimmer. Als sie zurückkam, war das Erdgeschoss komplett verraucht, so dass die junge Frau das Haus nicht mehr verlassen konnte.Die Berufsfeuerwehr Nürnberg rettete die durch Rauchgase leicht verletzte Frau über eine Drehleiter aus dem ersten Stock des Gebäudes. Gleichzeitig begann sie mit den Löscharbeiten im Erdgeschoss.Die 19-Jährige kam nach ärztlicher Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Brandfahnder der Kripo Nürnberg haben die Ermittlungen aufgenommen.