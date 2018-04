Großeinsatz in Nürnberg: Mitarbeiter hören Babygeschrei aus Pressmüll-Container

In der Nacht zum Mittwoch mussten zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Großeinsatz am Rangierbahnhof in Nürnberg ausrücken.Wie die Berufsfeuerwehr Nürnberg mitteilt, haben Mitarbeiter der Deutschen Bahn Babygeschrei aus einem Pressmüllcontainer wahrgenommen. Die Polizei wurde gegen halb zehn informiert. Auch die gerufene Feuerwehr und Experten konnte die Geräusche hören. Deshalb wurde der Container geöffnet und geleert. Das ganze gestaltete sich als schwierig, da der Müll oder hohen Druck gepresst wurde und deshalb nur schwer aus dem Container geholt werden konnte. Der THW und die Flughafenfeuerwehr unterstützen die Berufsfeuerwehr.Zwischen dem Müll fanden die Einsatzkräfte letztendlich einen Spielzeugewagen, der Babygeräusche von sich gibt. Ein Kind war demnach nicht gefunden worden. Der Einsatz dauerte bis halb sechs morgens.