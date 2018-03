Giorgio-Hupfer-Schau endet am 8. April

Am Sonntag, 8. April 2018, endet die vom Publikum begeistert aufgenommene Ausstellung ?Giorgio Hupfer ? Du sollst Dir kein Bild machen? in der Nürnberger Kunstvilla. ?Subtil, berührend, existenziell. Eine wunderbare Ausstellung!?, ?Ein toller Typ, in einer tollen Ausstellung wieder lebendig! Zum Bewundern, für das eigene Leben? und ?Ein sehr eigener und beeindruckender Künstler, den man leider nicht mehr persönlich antreffen kann! Seine Kunst steht der Villa!?, lauten nur einige der zahlreichen Einträge im Besucherbuch.

Dabei lässt sich das Schaffen von Giorgio Hupfer (1958 ? 2012) nur schwerlich auf einen Nenner bringen. Als Maler begann er informell und endete monochrom, im Bereich der Performance wandelte er sich vom Typendarsteller zum abendfüllenden Erzähler und als Musiker spielte er in der Nachfolge von André Heller und anderen deutschsprachigen Chansonniers auf der Klaviatur menschlicher Höhen und Tiefen.

Die Ausstellung ?Du sollst Dir kein Bild machen? präsentiert rund 40 Bildwerke, darunter zahlreiche bislang unveröffentlichte. Eine Hörstation gibt einen Eindruck von Hupfers musikalischem OEuvre, während eine Filmrolle Ausschnitte aus seinen Performances, Konzerten und Filmen zeigt. Hupfers Hauptwerk, die Performance ?Herz oder Stern? aus dem Jahr 2008, wird mittels einer Projektion wieder zum Leben erweckt.

Zur Ausstellung ist ein Begleitband erschienen als Band 10 der Schriftenreihe der Kunstvilla im KunstKulturQuartier (128 Seiten, durchgängig farbig bebildert, mit Texten von Andrea Dippel, Volker Koch und Christian Mückl, 19 Euro in der Ausstellung, 29 Euro im Buchhandel). alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg