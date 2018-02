Gewinnspiel: Wir verlosen Karten für die Freizeit Messe Nürnberg

Gewinnspiel zur Freizeit Messe Nürnberg





Von den neusten Trendsportarten zum selbst Ausprobieren über Gartentipps, einen großen Grillbereich und viele exotische Reiseziele wird auf der Freizeit Messe ein breites Spektrum präsentiert. Auch ein Markt für nachhaltige Ideen, mehrere Foodtrucks und eine interne Whiskey- und Rummesse gehören dazu.Wir verlosen 20 Tagestickets für die Freizeit Messe in Nürnberg. Um eines der Tickets zu gewinnen, schickt uns einfach eine Email mit dem Betreff "Gewinnspiel Freizeit Messe" an leserreporter@infranken.de.Teilnahmeschluss ist der 22.02.2018. Die Gewinner werden ausgelost und per Email informiert. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme unter 18 Jahren ist verboten.Freizeit heißt nicht gleich Nichtstun. Im Gegenteil, jeder Mensch hat vielfältige Interessen und Hobbys. Während der eine gerne im Garten werkelt, tobt sich der andere auf seinem Mountainbike aus und wieder andere reisen durch die Weltgeschichte. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in der Freizeit Messe Nürnberg wieder.Die Freizeit Messe eröffnet am 28. Februar bis 4. März die Outdoor-Saison 2018 und verwandelt das Nürnberger Messezentrum in ein Garten-, Urlaubs- und Freizeitparadies. Rund 800 Aussteller informieren und inspirieren in neun Messehallen zu den Themen Garten, Reise, Caravaning, Outdoor und Sport.Wer seinen Garten oder Balkon verschönern und auf die ersten Sonnenstrahlen vorbereiten möchte, findet auf der Freizeit Messe Inspiration, Tipps und die richtige Ausrüstung. Die Themengärten präsentieren die grünen Trends für 2018 und die Gartenwelten zeigen kreative, kunstvolle und moderne Ideen für individuelle grüne Oasen. Der große BBQ- und Grillbereich macht Appetit auf Frühling und die grüne Boutique bietet hochwertiges Gartenmobiliar und Lifestyle-Angebote.Beliebte und exotische Reiseziele, ausgefallene Reiseformen, wie kulturelle Gruppenreisen oder individuelle Abenteuertrips sowie Geheimtipps für Weltenbummler, Abenteuerlustige, Wellnesshungrige und Familien gibt es auf der Freizeit Messe zu entdecken. Dass der nächste (Kurz-)Urlaub auch ganz nah sein kann, zeigen Touristikdestinationen der Region, die Wanderausflüge und Wellnesstrips im Programm haben.Der große Caravan- und Reisemobilsalon bietet mit über 40 Marken einen repräsentativen Marktüberblick und bringt viele Hersteller und Händler zusammen. Bei der Frage, wohin es mit dem neuen mobilen Heim dann gehen soll, helfen Reisebüros und Campingplätze aus ganz Europa, die sich auf der Freizeit Messe präsentieren.Wer sich immer schon mal in verschiedenen Trendsportarten, wie Bouldern versuchen wollte oder sein Talent auf der Slackline, im Niederseilgarten, beim Bogenschießen, im Kajak oder auf dem Pump Track entdecken wollte, ist auf der Freizeit Messe genau richtig. Die große Wassersport-Area ist ein Highlight in diesem Jahr, dort können verschiedene Wassersportarten live erlebt werden.Dass Aktivität und Lebenslust in jedem Alter möglich sind, zeigt die inviva. Die Messe für alle mitten im Leben stellt am 28. Februar und 1. März die Themen Zeit gestalten, selbst bestimmen und Gesundheit erhalten in den Fokus und bringt mit Informationsangeboten und den Stargästen Maren Kroymann (28. Februar) und Cindy Berger (1. März) gute Stimmung ins Messezentrum.Am 3. und 4. März bringt der Heldenmarkt Produkte und Ideen, bei denen die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen, zur Freizeit Messe. Ob Lebensmittel, Mode, Kosmetik, Wohnen, Mobilität oder Geldanlage - der Heldenmarkt stellt umweltbewusste Alternativen vor und vermittelt bei Vorträgen, Kochshows und Workshops den nachhaltigen Lifestyle.Am 3. und 4. März öffnet THE VILLAGE wieder an zwei Tagen für Whisk(e)y-Kenner und Entdecker. Rund 80 Destillerien und Importeure aus 14 Ländern präsentieren über 2.000 verschiedene Whisk(e)ys. Die R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON stellt verschiedene Rums vor und lädt zum genussvollen Abstecher in die Karibik ein.Natürlich dürfen zur Freizeit Messe auch die Foodtrucks im Messepark nicht fehlen, die trendiges Streetfood servieren. Weitere Informationen zur Freizeit Messe und Tickets mit Online-Rabatt gibt es unter www.freizeitmesse.de.