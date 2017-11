Mitmachen und gewinnen: Karten für Helene Fischer im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg

Am 1. Juli 2018 kommt Helene Fischer nach Nürnberg: Nach dem Erfolg ihrer letzten Stadion-Tour und der ausverkauften Hallen-Tournee 2017/18 gastiert sie im kommenden Jahr erneut in deutschen Stadien, darunter im Juli auch das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.



Die Künstlerin, die durch Hits wie "Atemlos durch die Nacht" und "Und morgen früh küss ich dich wach" große Bekanntheit errungen hat, verspricht ihren Fans eine großartige Sommer-Party bei dem Open-Air-Event in Nürnberg. Die Stadion-Tour führt Helene Fischer auch in Stadien in Basel, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Stuttgart und Wien.

Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil und gewinnen Sie zwei Karten!



Mit inFranken.de können Sie für das Konzert von Helene Fischer im Max-Morlock-Stadion 2x2 Karten gewinnen! Einfach bis zum Formular ausfüllen und vielleicht gehören Sie zu den glücklichen Gewinnern! Wir drücken Ihnen die Daumen!

