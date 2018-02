Gesunden Schlaf trainieren

Besser schlafen kann man lernen. Unter dem Motto ?Was ist dran am Schönheitsschlaf?? zeigt Atempädagogin Ulrike Nuß am Montag, 5. Februar 2018, um 13.30 Uhr im Seniorentreff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15, Atem- und Bewegungsübungen, die helfen können, einen gesünderen Schlaf zu trainieren.

Die Teilnahme kostet 8 Euro, mit Nürnberg-Pass 4 Euro. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, in bequemer Kleidung zu kommen und eine Decke mitzubringen. Anmeldungen nimmt der Seniorentreff entgegen unter Telefon 09 11 / 2 31-82 24.

Unter dieser Rufnummer gibt es auch weitere Auskünfte zum Veranstaltungs- und Kursprogramm für Senioren. Die Programmbroschüren liegen unter anderem an folgenden Stellen zur kostenlosen Mitnahme aus: Treff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15, Treff Heilig-Geist, Spitalgasse 22, Infothek des Seniorenamts, Hans-Sachs-Platz 2, BürgerInformationsZentrum, Hauptmarkt 18, und Nürnberg Info, Königstraße 93. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg