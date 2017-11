Gedenktafel in Nürnberg mit Hakenkreuz beschmiert - Polizei sucht nach Zeugen

Im Nürnberger Stadtteil Langwasser wurde in den vergangenen Tagen eine Gedenktafel mit einem Hakenkreuz beschmiert. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.Die Gedenktafel ist an einer Parkbucht zwischen Gleiwitzer und Oelser Straße angebracht. Die Schmiererei konnte inzwischen von der Stadtreinigung "SÖR" rückstandslos entfernt werden. Es entstand nach aktuellem Erkenntnisstand kein Sachschaden. Bisher durchgeführte Ermittlungen der Polizei blieben ohne Erfolg.Als Tatzeit konnte der Zeitraum zwischen dem 18.11. und 25.11.2017 ermittelt werden.Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.