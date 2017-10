Fürth: Polizeiauto mit Martinshorn und Blaulicht kollidiert mit Auto

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend an der Stadtgrenze zu Fürth , an dem ein Streifenfahrzeug der Polizei beteiligt war. Wie die Polizei berichtet, erlitten drei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen.



Nach bisherigen Erkenntnissen der aufnehmenden Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg fuhr um 20.15 Uhr der mit zwei Beamten besetzte VW-Bus der Polizeiinspektion Ergänzungsdienste bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Die Beamten wollten von der Nürnberger Straße in Fürth kommend die Kreuzung in Richtung Fürther Straße überqueren. Blaulicht und Martinshorn des Streifenwagens waren eingeschaltet.



Im Kreuzungsbereich kollidierte das Einsatzfahrzeug mit einem aus der Ludwig-Quellen-Straße kommenden Opel Corsa. Dessen 21 Jahre alter Fahrerin , ihr 17 Jahre alten Beifahrer, wie auch der Beifahrer im Polizeifahrzeug erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Der Fahrer des VW-Transporters blieb unverletzt.



Nach einer ersten Schätzung entstand ein Gesamtsachschaden von rund 22.000 Euro.