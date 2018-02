1 / 6

Zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit tragen im Nürnberger Hauptbahnhof Bodycams auf ihren Einsatzwesten. Nach Pilotprojekten in Berlin und Köln ist Nürnberg der erste Bahnhof in Bayern an dem Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn ab Februar mit sogenannten Bodycams in den Einsatz gehen. Foto: Nicolas Armer/dpa