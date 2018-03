Führung zur Wasserversorgung in Nürnberg

Die Führung ?Gänsemännchen, Götter und Gelehrte. Die Wasserversorgung in Nürnberg? erläutert die Versorgung der Bevölkerung im historischen Nürnberg mit Wasser und kommt dabei insbesondere auf die Brunnen und ihre künstlerische Gestaltung zu sprechen. Der etwa einstündige Rundgang der Reihe ?Stadt-Geschichten? findet statt am Dienstag, 27. März 2018, um 16 Uhr im Stadtmuseum im Fembo-Haus, Burgstraße 15.

Peter Flötner und die Vischer-Werkstatt ? Fixsterne am Nürnberger Kulturhimmel ? zeichnen für den Apollobrunnen aus dem Herrenschießgraben verantwortlich. Vermutlich Hans Peisser schuf das Holzmodell des Gänsemännchen-Brunnens von Pankraz Labenwolf. Beide Exponate sind im Stadtmuseum zu sehen und geben Einblicke in ein ungewöhnliches Thema. Im Hof des Museums erinnert der Dudelsackpfeiferbrunnen an den Schwarzen Tod.

Die Führungsreihe ?Stadt-Geschichten? ist ein Vermittlungsangebot für Kenner, Kunstliebhaber und Nürnberg-Fans: Einmal im Monat beleuchtet der Kunsthistoriker und Theologe Andreas Puchta M.A. die Nürnberger Stadtgeschichte anhand ausgewählter Exponate und lädt dazu ein, diese mit neuem Blick und vertieft zu betrachten.

Die Teilnahme kostet 3 Euro zusätzlich zum Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg