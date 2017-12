Frau schlägt mit Werkzeug auf Begleiterin ein - schwere Körperverletzung in Nürnberg

Zu einem umfangreichen Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Gesundheitsamt kam es am Montagvormittag in Nürnberg. Laut Polizei war der Anlass dafür eine offensichtlich verwirrte Frau.Gegen 10.20 Uhr teilte der Polizei eine Zeugin mit, dass sie von einer Frau mehrfach mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen und verletzt wurde. Wie sich beim Eintreffen der Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West herausstellte, war die 42-jährige Geschädigte mit der 53-jährigen Beschuldigten gemeinsam zum Einkaufen in einen Supermarkt in der Rothenburger Straße unterwegs.Vor dem Geschäft holte die Beschuldigte plötzlich ein Werkzeug aus ihrem mitgeführten Einkaufswagen und schlug anschließend ohne erkennbaren Grund mehrfach auf den Kopf der 42-Jährigen ein. Das Opfer konnte sich letztlich befreien und flüchtete in einen nahe gelegenen Supermarkt. Durch den Angriff erlitt die Geschädigte Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Außerdem wurde ihre Jacke beschädigt.Die Tatverdächtige entfernte sich zunächst, konnte jedoch in ihrer Wohnung angetroffen und nach längeren Verhandlungen zum Öffnen der Wohnungstüre bewegt werden. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes wurde sie - nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg - in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.Die Polizeiinspektion Nürnberg-West leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigte ein - unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.