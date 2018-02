Frau in Nürnberg von U-Bahn angefahren: Sie wurde erst zwei Stunden später gefunden

"Treppensturz" entpuppt sich als U-Bahn-Unfall





Um 22:50 Uhr verständigte der U-Bahnfahrer (54) die Leitstelle der Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg. Beim Einfahren des Zuges in den U-Bahnhof Messezentrum hatte er eine Person im Gleisbereich wahrgenommen und einen dumpfen Schlag gehört, weshalb sofort eine Gefahrenbremsung eingeleitet wurde. Fahrgäste wurden nach derzeitigem Kenntnisstand dabei nicht verletzt.Trotz intensiver Absuche durch Feuerwehr und Polizei konnte keine Person unter der U-Bahn bzw. im Gleisbereich festgestellt werden. Zeugenbefragungen ergaben, dass mit Einfahren der U-Bahn eine Frau, die offensichtlich ihre Notdurft verrichtet hatte, das Gleisbett verlassen und in eine gegenüberliegende U-Bahn gestiegen und weggefahren sei.Um 01:00 Uhr, rund zwei Stunden später, wurden Rettungsdienst und Notarzt zu einem vermeintlichen Treppensturz in ein Hotel in der Münchener Straße gerufen. Eine Frau hatte einen Armbruch erlitten. Bei der Befragung durch die Rettungskräfte räumte die unter Alkoholeinfluss stehende junge Frau (26) ein, Kontakt mit einer U-Bahn gehabt zu haben.Bei der anschließenden Befragung durch die Polizei bestätigte sich der Sachverhalt vom U-Bahnhof Messezentrum. Die 26-Jährige kam stationär in eine Klinik.