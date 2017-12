Frau in Nürnberg fast totgeschlagen: Identität des Täters geklärt, Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochnachmittag kam es laut Polizei in der Michael-Ende-Straße in Nürnberg zu einem versuchten Tötungsdelikt. Eine 73-jährige Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Unterstützung der Bevölkerung.



Nach Angaben mehrerer Zeugen sowie eigener Ermittlungserkenntnisse der Nürnberger Mordkommission schlug der Täter gegen 15:00 Uhr auf die 73-jährige Passantin ein. Unter anderem soll der Tatverdächtige das Opfer mit mehreren Tritten gegen den Kopf lebensgefährlich verletzt haben. Die Seniorin war in der Michael-Ende-Straße unterwegs nach Hause.



Mehrere umherstehende Passanten griffen couragiert ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die 73-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gefahren.



Inzwischen steht die Identität des Beschuldigten fest. Es handelt sich um einen 23-jährigen Mann. Er kam nach erster ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Fachklinik. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der mutmaßliche Täter noch heute einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Nürnberger Mordkommission ermittelt derzeit wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.



Über die Hintergründe der Tat ist bisher nichts Näheres bekannt. Die Seniorin aus Nürnberg schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.



