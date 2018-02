Frankenschnellweg in der Früh gesperrt: Zwei Lkw stecken in Nürnberger Unterführung fest

Zwei Lastwagenfahrer blieben in einer Nürnberger Unterführung am Freitagmorgen stecken. Wie die Polizei mitteilte, musste der Frankenschnellweg in beiden Fällen kurzfristig gesperrt werden.Der erste Fahrer befuhr bereits gegen 04.30 Uhr den Frankenschnellweg in Richtung Fürth. Da er auf Grund der Höhe nicht durch die Unterführung An den Rampen passte und trotzdem weiterfuhr, blieb er stecken und musste anschließend herausgezogen werden. Bis zum Start des Berufsverkehrs war die Straße wieder frei befahrbar.Kurze Zeit später, gegen 05.45 Uhr, verschätzte sich allerdings ein weiterer Lastwagenfahrer mit der Höhe seines Sattelzuges und blieb in entgegengesetzter Fahrtrichtung in der gleichen Unterführung stecken. Gegen 07.45 Uhr war auch in diesem Fall die Fahrbahn wieder frei. Dennoch kam es zu Verkehrsbehinderungen.Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. An beiden Sattelzügen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Unterführung wurde nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt. Auf Grund einer Bußgeldkatalogänderung werden diese Verstöße mit jeweils einer Geldbuße in Höhe von 500.- Euro und 2 Monaten Fahrverbot geahndet.