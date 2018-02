Fliegerbombe am Nürnberger Hauptbahnhof: Es kommt zu Beeinträchtigungen

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kommt es wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe am Nürnberger Hauptbahnhof aktuell zu Beeinträchtigungen.Für den Regionalverkehr sind die Gleise 20 bis 23 gesperrt. Achten Sie deshalb aufgrund von Gleisverlegungen auf die örtlichen Ansagen am Bahnsteig. Mit Verzögerungen in der Ankunft und Abfahrt von Zügen ist zu rechnen, wie die Deutsche Bahn mitteilt.Betroffen sind folgende Verbindungen:KBS 910: Augsburg - Treuchtlingen - NürnbergKBS 805: Nürnberg - WürzburgKBS 820: Nürnberg - Bamberg - Lichtenfels - SonnebergKBS 860: Nürnberg - Bayreuth - Hof/ - Marktredwitz - Hof/ChebKBS 870: Nürnberg - Neukirchen (b. Sulzb.) - Schwandorf/Weiden - Neustadt (WN)KBS 880: Nürnberg - Regensburg - PassauKBS 891: Nürnberg - Neunkirchen am Sand - Simmelsdorf-HüttenbachKBS 900: Nürnberg - Ingolstadt - MünchenS 4: Nürnberg - Ansbach