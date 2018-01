Feuer in Mehrfamilienhaus in Nürnberg - 300.000 Euro Schaden

Störung: Feuerwehreinsatz Holzgartenstr. ; Linie 6 und 8 verkürzt. Ersatzverkehr. https://t.co/tJG0dm3HR8 — VAG Linien-Info (@VAG_Linieninfo) 1. Januar 2018

Aus noch ungeklärten Gründen kam es am Neujahrstag um 11.30 Uhr in der Wodanstrasse in Nürnberg (Stadtteil Guntherstraße) in einem Mehrfamilienhaus im vierten Obergeschoss zu einem massiven Zimmerbrand. Das berichtet die Feuerwehr Nürnberg. Verletzte gab es nicht, der Schaden dürfte laut Polizei bei mehreren hunderttausend Euro liegen.Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte schlugen bereits zirka zwei Meter hohe Flammen aus den Fenstern einer Wohnung im vierten Obergeschoss des Eckhauses in der Wodanstraße. Das Feuer hatte sich bereits auf das über dem vierten Obergeschoss liegende Dachgeschoss des Gebäudes ausgeweitet. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung: von außen über eine Drehleiter und von innen über das Treppenhaus. Das Feuer konnte durch den massiven Einsatz schnell unter Kontrolle gebracht werden.In der betroffenen Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen. Die anwesenden Bewohner des Hauses konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen. Keine der Personen erlitt bei dem Brand Verletzungen.Ein Hund, der in einer Wohnung im vierten Obergeschoss eingeschlossen war, konnte durch das beherzte Eingreifen einer Anwohnerin aus der Wohnung befreit und gerettet werden. Auch zwei Katzen konnten aus einer anderen Wohnung in dem Gebäude gerettet werden. Das Haus wurde zwischenzeitlich teilweise gas- und stromlos geschaltet.Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr Nürnberg werden noch eine geraume Zeit andauern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.Die unmittelbar vom Brand betroffenen Geschosse des Wohnhauses sind bis auf weiteres nicht bewohnbar. Während des Einsatzes mussten mehrere behindernd geparkte Pkw abgeschleppt und die Wodanstraße zeitweise für den Fahrzeug- und Straßenbahnverkehr gesperrt werden.Der entstandene Sachschaden wird nach erster Einschätzung der Polizei auf etwa 300.000 Euro beziffert.