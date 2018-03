Feuer in einem Recycling-Betrieb im Nürnberger Hafen

Am Freitagvormittag kam es in einem Betrieb für Recycling von Schrott im Nürnberger Hafen zu einem Brand in einer Maschinenanlage. Aus noch ungeklärter Ursache entstand ein Materialstau in der Schredderanlage. Wie die Feuerwehr mitteilt, geriet das gestaute Metall durch die Erwärmung in Brand.Die Firmenmitarbeiter schalteten die Maschine sofort ab, alarmierten die Feuerwehr und begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Um 10:08 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Einheiten der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Gartenstadt in die Rotterdamer Straße.Ein Löschangriff wurde vom Hallendach aus in die Maschinenhalle vorgetragen. Dadurch wurde die Maschine von oben gekühlt. Weitere Löschrohre wurden über die ebenerdigen Eingänge der Halle vorgenommen.Betriebsangehörige öffneten in Absprache mit der Feuerwehr die Schredderanlage und ermöglichten erst dadurch ein gezieltes Ablöschen der brennenden Metallteile.Nach ungefähr 50 Minuten war das Feuer gelöscht. Die Nachlöscharbeiten und der Einsatz waren um 13:29 Uhr beendet. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher bestimmt werden.Im Einsatz waren 24 Beamte der Berufsfeuerwehr und 10 Aktive der Freiwilligen Feuerwehr mit 10 Fahrzeugen. Ein Rettungswagen war zum Schutz der eingesetzten Feuerwehrbeamten in Bereitschaft.