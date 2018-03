Feuer auf Recyclinghof in Nürnberg - Rauchsäule war bis in die Innenstadt zu sehen

Brand auf Recyclinghof in Nürnberg:



Rauchsäule bin in Nürnberger Innenstadt sichtbar





Brandursache unklar - Kripo ermittelt



Am Montagabend (12.03.2018) gegen 20.10 Uhr kam es zu einem Brand in einem Recyclinghof Am Pferdemarkt in Nürnberg.Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet Sperrmüll, der auf dem Gelände des Recyclinghofes in sechs größeren Containern gelagert war, aus bislang ungeklärten Gründen in Brand.Es kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die bis in die Nürnberger Innenstadt bemerkbar war. Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Berufsfeuerwehr Nürnberg und dauerte bis etwa 21.30 Uhr an.Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm die Nürnberger Kripo. Laut deren Angaben vom Dienstag sei die Ursache noch unklar. Auch zur Schadenshöhe konnte ein Polizeisprecher noch keine Angaben machen.