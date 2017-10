Familienstreit in Mittelfranken eskaliert - Stiefsohn verletzt 42-Jährigen mit Messer

Am Freitagabend kam es in Velden (Lkrs. Nürnberger Land) zu einem Familienstreit, bei dem ein 42-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde. Dies berichtet die Polizei.



Aus noch unbekannter Ursache gerieten der 42-Jährige und sein Stiefsohn in einen heftigen Streit mit gegenseitigen Tätlichkeiten. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der 18-Jährige seinen Stiefvater mit einem Messer. Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.



Der 18-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen, wurde jedoch ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert, da er sich bei dem vorangegangenen Streit auch verletzt hatte.



Gegen den 18-Jährigen wurde Haftantrag gestellt. Die Ermittlungen dauern an