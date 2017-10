Familienstreit eskaliert in Nürnberg - Polizisten verletzt

Waffen und Drogen gefunden



Am Montagnachmittag wurden mehrere Streifen der Nürnberger Polizei zu einem heftigen Familienstreit in der Nürnberger Südstadt gerufen. Letztlich musste ein 19-Jähriger festgenommen und eingewiesen werden.Wie die Polizei mitteilt, verständigten Zeugen die Beamten gegen 14 Uhr. Demnach stritten mehrere Menschen in einem Mehrfamilienhaus der Nürnberger Südstadt lautstark.Als die Beamten eintrafen waren, griff sie ein 19-Jähriger sofort an. Er schlug auf drei Beamten ein und verletzte diese dabei. Nur unter Anwendung unmittelbaren Zwanges war es im Anschluss möglich, den Beschuldigten zu beruhigen und fesseln.Aufgrund seines offenbar psychisch angeschlagenen Zustandes kam der Jugendliche zunächst in eine Nürnberger Klinik, später in eine Fachklinik.Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten neben einer Schreckschusswaffe auch mehrere Messer, ein Schwert sowie geringe Mengen Drogen. Die Gegenstände wurden sichergestellt.Gegen den Beschuldigten wurden mehrere strafrechtliche Ermittlungsverfahren, u.a. wegentätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet. Die drei verletzten Beamten blieben glücklicherweise dienstfähig.