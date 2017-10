Fahrradfahrer bei Unfall in Nürnberg-St. Leonhard schwer verletzt - Zeugensuche

Bereits am 11.10.2017 ereignete sich in Nürnberg-St. Leonhard ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen.



Laut Polizei fuhr kurz nach 15:00 Uhr ein 50-Jähriger mit seinem VW Caddy von der Amselstraße in die Schwabacher Straße in Nürnberg ein.



Verkehrsbedingt hielt er an, um den Gegenverkehr aus der Webersgasse passieren zu lassen. Im weiteren Verlauf kam es dann zur Kollision mit einem Fahrradfahrer (64), der auf der Fußgängerfurt der Schwabacher Straße bei Rot die Fahrbahn überquert haben soll. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er kam in ärztliche Behandlung. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu den zur Tatzeit vorherrschenden Ampelschaltungen machen können, werden gebeten, sich mit der VPI Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 65 83 - 15 30 in Verbindung zu setzen.