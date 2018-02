Fahrkartenautomat im Nürnberger Land gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise





Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden in der Nacht zum Dienstag (6. Februar) einen Fahrkartenautomaten im Gemeindegebiet Burgthann im Landkreis Nürnberger Land gesprengt. Die Schwabacher Kriminalpolizei bittet erneut um Zeugenhinweise.Kurz nach 5.00 Uhr am Dienstagmorgen stellte ein Beamter der Bundespolizei einen massiv beschädigten Fahrkartenautomaten an der S-Bahn-Station Oberferrieden fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Schwabacher Kriminalpolizei ist davon auszugehen, dass der Automat und das daneben befindliche Wartehäuschen gegen 5.00 Uhr durch eine bislang unbekannte Sprengladung stark beschädigt worden waren. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 30.000 Euro. Zudem entwendeten die Unbekannten eine bislang unbekannte Menge Bargeld aus dem Fahrkartenautomaten.Nach jetzigem Kenntnisstand verließ gegen 4.55 Uhr auf Gleis 1 eine S-Bahn den Bahnhof in Fahrtrichtung Nürnberg. Einige Minuten später erfolgte die Sprengung des Automaten.Fahrgäste dieser S-Bahn, die verdächtige Beobachtungen machten, sowie wartende Fahrgäste, welche sich vor 5.00 Uhr an den Bahnsteigen des Bahnhofes aufhielten und möglicherweise in die S-Bahn einstiegen, werden dringend gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.